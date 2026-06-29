Два человека погибли и семь пострадали при ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае два человека погибли и еще семеро получили ранения в результате аварии с участием автомобиля Lexus RX 300. В пятиместном кроссовере в момент ДТП находились девять человек. Об этом сообщают региональное управление МВД и министерство здравоохранения края.