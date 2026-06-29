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Два человека погибли и семь пострадали при ДТП в Забайкалье

Утром 29 июня на подъезде к селу Бада в Хилокском округе перевернулся Lexus RX 300. В пятиместном автомобиле находились девять человек. Жертвами аварии стали двое мужчин 20 и 21 года.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Забайкальском крае два человека погибли и еще семеро получили ранения в результате аварии с участием автомобиля Lexus RX 300. В пятиместном кроссовере в момент ДТП находились девять человек. Об этом сообщают региональное управление МВД и министерство здравоохранения края.

По данным полиции, авария произошла утром 29 июня на подъезде к селу Бада в Хилокском округе. Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.

Жертвами ДТП стали двое мужчин в возрасте 20 и 21 года — они скончались на месте. Еще семь пассажиров, трое из которых несовершеннолетние, госпитализированы в Петровск-Забайкальскую районную больницу.

Один из пострадавших, 18-летний юноша, находится в тяжелом состоянии. Четверо пациентов, включая двух 15-летних девочек, 17-летнего подростка и 23-летнюю девушку, пребывают в состоянии средней степени тяжести. Еще двое мужчин госпитализированы в удовлетворительном состоянии, медики оказывают им всю необходимую помощь.