Мужчина три часа снимал женщин под юбками и был задержан

В Сингапуре вынесли приговор 27-летнему гражданину Филиппин за скрытую съёмку. В течение трёх часов он тайно записывал видео под юбками шести женщин, как сообщает издание Shin Min Daily News.
Как установило расследование, Узи Кристиан Джиор Орлино прибыл в Сингапур с туристической целью. За один день, 6 ноября 2025 года, он допустил шесть нарушений закона.
В одном из инцидентов мужчина опустил свой мобильный телефон под юбку посетительницы в хлебобулочной и вёл съёмку примерно 33 секунды. Затем он сделал ещё одну запись в аптеке. Позже Орлино спустился в метро на станции Outram Park, где незаметно поместил телефон между ног женщины в чёрном платье и снова начал видеосъёмку.
Его действия заметили другие пассажиры: они остановили нарушителя и передали сотрудникам станции. После этого подозреваемого задержали, а все записанные материалы были удалены с его устройства.
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