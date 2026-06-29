Мужчина три часа снимал женщин под юбками и был задержан

В одном из инцидентов мужчина опустил свой мобильный телефон под юбку посетительницы в хлебобулочной и вёл съёмку примерно 33 секунды. Затем он сделал ещё одну запись в аптеке. Позже Орлино спустился в метро на станции Outram Park, где незаметно поместил телефон между ног женщины в чёрном платье и снова начал видеосъёмку.