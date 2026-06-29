В Красноярском крае мужчина погиб во время сплава на сапборде

Житель Абакана трагически погиб во время сплава по реке на юге Красноярского края. Его супруга сумела удержаться за ветку дерева, и её спасли проходившие мимо туристы. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета региона.
По информации ведомства, происшествие случилось в воскресенье, когда семейная пара из Абакана отправилась в путешествие на резиновой лодке по рекам Кизир и Туба.
«В ходе сплава внезапно усилился ветер, из-за чего лодку отнесло в сторону, она наткнулась на затопленное бревно и опрокинулась. Женщине удалось зацепиться за дерево, и её спасли проходившие мимо туристы. Мужчина не сумел выбраться из воды и утонул», — говорится в заявлении.
По данному факту проводится проверка.
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