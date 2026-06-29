В Красноярском крае мужчина погиб во время сплава на сапборде

«В ходе сплава внезапно усилился ветер, из-за чего лодку отнесло в сторону, она наткнулась на затопленное бревно и опрокинулась. Женщине удалось зацепиться за дерево, и её спасли проходившие мимо туристы. Мужчина не сумел выбраться из воды и утонул», — говорится в заявлении.