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В Красноярском крае мужчина погиб во время сплава на сапборде

Житель Абакана трагически погиб во время сплава по реке на юге Красноярского края.

Житель Абакана трагически погиб во время сплава по реке на юге Красноярского края. Его супруга сумела удержаться за ветку дерева, и её спасли проходившие мимо туристы. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета региона.

По информации ведомства, происшествие случилось в воскресенье, когда семейная пара из Абакана отправилась в путешествие на резиновой лодке по рекам Кизир и Туба.

«В ходе сплава внезапно усилился ветер, из-за чего лодку отнесло в сторону, она наткнулась на затопленное бревно и опрокинулась. Женщине удалось зацепиться за дерево, и её спасли проходившие мимо туристы. Мужчина не сумел выбраться из воды и утонул», — говорится в заявлении.

По данному факту проводится проверка.

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