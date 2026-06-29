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Крупный пожар на территории ТОО тушили в ВКО

В селе Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области произошло возгорание кровли одноэтажного здания ТОО, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Сообщается, что подразделения ДЧС, прибывшие на место, незамедлительно приступили к тушению пожара.

Работу спасателей осложняло сильное задымление, но пожарным удалось локализовать и ликвидировать возгорание на площади 600 квадратных метров.

Как заявили в ведомстве, жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Соблюдение правил пожарной безопасности и своевременное обнаружение возгорания помогают избежать серьезных последствий, напомнили в МЧС.

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