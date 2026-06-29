Четырехлетняя девочка погибла в страшном ДТП в Югре

Следователи установили, что автомобилем «ГАЗ» управлял мужчина 1974 года рождения. Машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с Toyota Camry, за рулем которой был водитель 1993 года рождения. Самые тяжелые травмы получили пассажиры легковушки. В результате ДТП погибла четырехлетняя девочка.