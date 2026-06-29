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Четырехлетняя девочка погибла в страшном ДТП в Югре

Четырехлетняя девочка погибла в результате ДТП на трассе Нижневартовск — Радужный в Ханты-Мансийском автономном округе.

Четырехлетняя девочка погибла в результате ДТП на трассе Нижневартовск — Радужный в Ханты-Мансийском автономном округе. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Следователи установили, что автомобилем «ГАЗ» управлял мужчина 1974 года рождения. Машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с Toyota Camry, за рулем которой был водитель 1993 года рождения. Самые тяжелые травмы получили пассажиры легковушки. В результате ДТП погибла четырехлетняя девочка.

Пять человек получили травмы, им потребовалась медпомощь. Госпитализированы водитель иномарки и четверо пассажиров, двое из них — несовершеннолетние. Обстоятельства выясняют правоохранители.

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