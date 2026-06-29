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Семь человек задержали в Омске по подозрению в убийстве студента

Семеро молодых людей задержаны в Омске по подозрению в убийстве студента, пропавшего 21 июня. Тело погибшего обнаружили спустя пять дней на заброшенной территории. Следователи установили, что преступление было спланировано, фигуранты находятся в изоляторе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Омске задержаны семь человек, подозреваемых в убийстве пропавшего без вести студента. Тело молодого человека со следами насильственной смерти нашли на заброшенной территории в районе Сыропятского тракта. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Заявление об исчезновении студента поступило в правоохранительные органы 21 июня, а спустя пять дней было обнаружено его тело. По подозрению в совершении преступления оперативники задержали знакомых погибшего — молодых людей в возрасте от 22 до 24 лет.

По версии следствия, фигуранты действовали из корыстных побуждений. Они заманили приятеля в безлюдное место, связали его, нанесли несколько ножевых ранений, после чего попытались спрятать тело. В полиции подчеркнули, что подозреваемые тщательно планировали преступление: заранее приобрели скотч, пакеты и перчатки, а также подготовили ложное алиби.

В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

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