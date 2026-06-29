Семь человек задержали в Омске по подозрению в убийстве студента

По версии следствия, фигуранты действовали из корыстных побуждений. Они заманили приятеля в безлюдное место, связали его, нанесли несколько ножевых ранений, после чего попытались спрятать тело. В полиции подчеркнули, что подозреваемые тщательно планировали преступление: заранее приобрели скотч, пакеты и перчатки, а также подготовили ложное алиби.