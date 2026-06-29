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В Севастополе возникло несколько пожаров после атаки БПЛА

В Севастополе за ночь и утро 29 июня отразили две атаки ВСУ. За сутки сбито 29 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В городе произошло несколько пожаров из-за падения обломков дронов, информации о пострадавших нет.

В Севастополе за ночь и утро 29 июня отразили две атаки ВСУ. За сутки сбито 29 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В городе произошло несколько пожаров из-за падения обломков дронов, информации о пострадавших нет.

В четырех частных домах разбиты окна, а также повреждены крыши и потолки. За Черноречьем загорелась хвойная подстилка. Пожар повышенной сложности распространился на 8 га, обнаружено 13 очагов. К ликвидации огня привлечены 59 человек и 15 единиц техники.

В районе села Полюшко загорелись виноградники. Площадь возгорания составила 200 кв. м, его уже потушили, уточнил господин Развожаев.

Минобороны России сообщало, что сбито несколько беспилотников над Крымом, их число не уточнялось. Ночью во время атаки БПЛА перекрывали Крымский мост.

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