В Севастополе возникло несколько пожаров после атаки БПЛА

В Севастополе за ночь и утро 29 июня отразили две атаки ВСУ. За сутки сбито 29 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В городе произошло несколько пожаров из-за падения обломков дронов, информации о пострадавших нет.