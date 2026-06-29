Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае два человека пропали во время сплава по реке Агул

Мужчина и женщина пропали во время сплава по реке в Красноярском крае.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 29 июн — РИА Новости. Мужчина и женщина пропали во время сплава по реке Агул в Красноярском крае, в воскресенье спасатели обследовали 58 километров береговой линии и с помощью эхолота проверили 40 тысяч квадратных метров акватории, сообщает КГКУ «Спасатель».

«Двадцать восьмого июня спасатели Канского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выезжали на поиски двух человек — 45-летней женщины и 43-летнего мужчины, которые 20 июня должны были сплавляться по реке Агул в Ирбейско-Саянском муниципальном округе, после чего перестали выходить на связь», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, во время их поисков в воскресенье было обследовано 58 километров береговой линии и 40 тысяч квадратных метров эхолотом, поиски будут продолжены.