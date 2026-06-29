Житель Татарстана похитил более 5 млн рублей у кулебакской пенсионерки

Сотрудники полиции задержали курьера телефонных мошенников, похитивших крупную сумму денег у пожилой жительницы города Кулебаки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
По версии следствия, в апреле 2026 года 24-летний житель Республики Татарстан нашел в мессенджере подработку водителем-курьером. По указанию куратора он приехал в Кулебаки и забрал у 69-летней местной жительницы 5 331 000 рублей, после чего покинул регион и разделил деньги с соучастниками.
Следственным отделом МО МВД России «Кулебакский» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
Ранее сообщалось, что мошенники похитили 105 000 рублей у пенсионера из Вадского округа.