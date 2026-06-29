Житель Татарстана похитил более 5 млн рублей у кулебакской пенсионерки

По версии следствия, в апреле 2026 года 24-летний житель Республики Татарстан нашел в мессенджере подработку водителем-курьером. По указанию куратора он приехал в Кулебаки и забрал у 69-летней местной жительницы 5 331 000 рублей, после чего покинул регион и разделил деньги с соучастниками.