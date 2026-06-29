Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем столкнулись два пьяных несовершеннолетних мопедиста

Авария с пьяными подростками на мопедах произошла на воронежской трассе.

Источник: Комсомольская правда

Сразу два пьяных несовершеннолетних водителя мопедов попались воронежским автоинспекторам. Причиной стало ДТП в Таловском районе.

Авария произошла 28 июня в 00.05 на 10-м километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка-Ильинка». По предварительным данным Госавтоинспекции, 17-летний водитель мопеда «Орион Грифон», находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,403 мг/л), нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося мопеда «Стелс» и врезался в него. 19-летний водитель второго мопеда тоже был пьяным (0,732 мг/л). В итоге юноша на «Орион Грифон» попал в больницу.

В Воронежской области за 28 июня сотрудники ГАИ зарегистрировали 54 ДТП, в которых пострадали пять человек.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше