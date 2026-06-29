В Москве задержали подозреваемых в разбойном нападении на букмекерский клуб

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на букмекерский клуб в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
«В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Очаково-Матвеевское совместно с коллегами из УВД по ЗАО и столичного главка задержали подозреваемых на улице Большой Очаковской. Оба — жители одного из регионов России», — говорится в сообщении в «Максе».
В ГУ МВД пояснили, что двое мужчин 37 и 35 лет зашли под видом игроков в заведение на Матвеевской улице. Пока один отвлекал кассира в соседнем зале, второй забрал из кассы деньги. Сотрудник охраны попытался остановить злоумышленника, но его сообщник достал предмет, похожий на нож, и стал угрожать. После этого оба скрылись. «Общий ущерб составил около 2 000 рублей», — добавили в главке.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Задержанные арестованы.