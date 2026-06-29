В Москве задержали подозреваемых в разбойном нападении на букмекерский клуб

В ГУ МВД пояснили, что двое мужчин 37 и 35 лет зашли под видом игроков в заведение на Матвеевской улице. Пока один отвлекал кассира в соседнем зале, второй забрал из кассы деньги. Сотрудник охраны попытался остановить злоумышленника, но его сообщник достал предмет, похожий на нож, и стал угрожать. После этого оба скрылись. «Общий ущерб составил около 2 000 рублей», — добавили в главке.