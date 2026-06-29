В Турции 19-летняя актриса из популярного сериала попала в смертельное ДТП

Как сообщается, на приморском шоссе в районе города Чайели провинции Ризе столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус. Гамзе Саклы ехала в машине вместе с подругами. В какой-то момент автомобиль потерял управление, на скорости врезался в столб на разделительной полосе и вылетел на встречку. Там легковушка столкнулась со вторым автомобилем, после чего в них врезался микроавтобус.