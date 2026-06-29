В Турции 19-летняя актриса из популярного сериала попала в смертельное ДТП

Крупная авария с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса произошла на черноморском побережье Турции, в районе города Чайели. Жертвами трагедии стали три человека, в том числе молодая турецкая актриса Гамзе Саклы. Об этом пишет Sözcü.
Как сообщается, на приморском шоссе в районе города Чайели провинции Ризе столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус. Гамзе Саклы ехала в машине вместе с подругами. В какой-то момент автомобиль потерял управление, на скорости врезался в столб на разделительной полосе и вылетел на встречку. Там легковушка столкнулась со вторым автомобилем, после чего в них врезался микроавтобус.
От удара транспортные средства мгновенно загорелись. Гамзе Саклы выбросило прямо на проезжую часть, она скончалась на месте. Ее подруги оказались заблокированы в салоне и погибли в огне. Еще пять человек госпитализированы с тяжелыми травмами.
Юная Гамзе Саклы начинала с путь актрисы с работы на площадке как стилист и помощница. В 2025 году она исполнила яркую роль второго плана в популярном сериале «Глаза Черного моря».
Ранее стало известно о смерти турецкой актрисы Эдже Иртем, известной зрителям по сериалу «Клюквенный щербет». Причиной ее кончины мог стать укус обезьяны, полученный во время поездки в Таиланд.