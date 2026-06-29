Полосатые «захватчики» атаковали лагерь в Приморье: Спасатели ликвидировали гнёзда ос

В лагере «Океан» в Приморье обнаружили пять гнёзд ос, спасатели устранили угрозу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ spasatelvl / Amur Mash.
Инцидент произошёл на территории одного из крупнейших оздоровительных центров региона. Во время осмотра специалисты обнаружили сразу пять осиных гнёзд, расположенных в разных частях лагеря. Из-за потенциальной опасности было принято решение привлечь экстренные службы для устранения проблемы.
Спасатели оперативно ликвидировали гнёзда и обезопасили территорию, после чего работа лагеря продолжилась в штатном режиме. Отдыхающим детям вернули возможность спокойно находиться на территории центра без риска нападения насекомых.
Ранее сообщалось, что за последние два десятилетия в России значительно сократилась численность пчёл. Показатель уменьшился примерно в 2,5 раза. В начале 2000-х годов в стране насчитывалось свыше 10 миллионов пчелиных семей. Сейчас их количество снизилось до уровня менее 4 миллионов.
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