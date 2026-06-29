Полосатые «захватчики» атаковали лагерь в Приморье: Спасатели ликвидировали гнёзда ос

Ранее сообщалось, что за последние два десятилетия в России значительно сократилась численность пчёл. Показатель уменьшился примерно в 2,5 раза. В начале 2000-х годов в стране насчитывалось свыше 10 миллионов пчелиных семей. Сейчас их количество снизилось до уровня менее 4 миллионов.