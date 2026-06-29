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В Хабаровске подросток продал чужую машину по объявлению

В Хабаровске 14-летний подросток продал на металлолом чужое авто. Покупателей он нашел, дав объявление в интернете.

В Хабаровске 14-летний подросток продал на металлолом чужое авто. Покупателей он нашел, дав объявление в интернете.

Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, в дежурную часть обратился житель Индустриального района с заявлением о краже иномарки. Он приобрел неисправное авто в прошлом году, поставил во дворе и снял с регистрационного учета. Обнаружив пропажу, сразу заявил в полицию.

По подозрению задержали 14-летнего хабаровчанина. Подросток рассказал, что приметил машину давно, дал объявление, а покупателей убедил, что выменял машину на мопед. Их версия устроила, документы они спрашивать не стали и заплатили парню 12 тысяч рублей. Деньги он потратил на развлечения.

Личности покупателей установили, авто вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража». На родителей несовершеннолетнего составлен протокол за неисполнение своих обязанностей.