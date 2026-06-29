В Хабаровске подросток продал чужую машину по объявлению

Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, в дежурную часть обратился житель Индустриального района с заявлением о краже иномарки. Он приобрел неисправное авто в прошлом году, поставил во дворе и снял с регистрационного учета. Обнаружив пропажу, сразу заявил в полицию.