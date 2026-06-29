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Воронежцам рассказали, где сбили БПЛА в ночь на 29 июня

Силы ПВО перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотников над территорией России.

Источник: АиФ Воронеж

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 209 украинских БПЛА самолётного типа над территорией России в ночь на понедельник, 29 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Часть беспилотников сбили в граничащих с Воронежской областью регионах. В частности, в Курской, Белгородской и Ростовской областях.

На территории самого региона режим опасности атаки БПЛА прошедшей ночью не вводился.

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