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ФСБ предотвратила нападение на синагогу в Ярославле

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили нападение на синагогу в Ярославле. Правоохранители задержали злоумышленника, который является приверженцем международной террористической организации (МТО). Об этом в понедельник, 29 июня, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили нападение на синагогу в Ярославле. Правоохранители задержали злоумышленника, который является приверженцем международной террористической организации (МТО). Об этом в понедельник, 29 июня, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, по указанию куратора из Сирии россиянин приобрел составные компоненты и химические вещества для производства бутылок с зажигательной смесью.

— В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства. После совершения поджога фигурант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды МТО, — говорится в сообщении.

Представители ФСБ отметили, что злоумышленник провел разведку территории и фотосъемку объекта, но его своевременно выявили и задержали, передает ТАСС.

20 июня правоохранители привлекли к уголовной ответственности более 20 лиц, которые угрожали руководителям Роскомнадзора и планировали совершить покушения в отношении них.

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