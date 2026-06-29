ФСБ предотвратила нападение на синагогу в Ярославле

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили нападение на синагогу в Ярославле. Правоохранители задержали злоумышленника, который является приверженцем международной террористической организации (МТО). Об этом в понедельник, 29 июня, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
По данным ФСБ, по указанию куратора из Сирии россиянин приобрел составные компоненты и химические вещества для производства бутылок с зажигательной смесью.
— В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства. После совершения поджога фигурант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды МТО, — говорится в сообщении.
Представители ФСБ отметили, что злоумышленник провел разведку территории и фотосъемку объекта, но его своевременно выявили и задержали, передает ТАСС.
20 июня правоохранители привлекли к уголовной ответственности более 20 лиц, которые угрожали руководителям Роскомнадзора и планировали совершить покушения в отношении них.