ФСБ предотвратила нападение на синагогу в Ярославле

— В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства. После совершения поджога фигурант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды МТО, — говорится в сообщении.