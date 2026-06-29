Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО Севастополя за сутки сбила 29 украинских беспилотников

Минувшей ночью Севастополь пережил масштабный налёт беспилотных летательных аппаратов. Российские силы противовоздушной обороны отразили две волны нападения, ликвидировав в воздухе 29 вражеских целей.

Несмотря на успешную работу ПВО, падение обломков привело к порче имущества. Губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале подтвердил данные о разрушениях в частном секторе.

«Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о точечных повреждениях в четырёх частных домах: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях крыши и потолка», — уточнил глава региона.

В настоящее время на местах происшествий работают экстренные службы. Специалисты проводят обследование зданий, чтобы оценить масштаб ущерба и оперативно помочь жителям с восстановлением конструкций.

Ситуация в городе остается под контролем властей. Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало.

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 209 украинских беспилотников над регионами России. БПЛА были сбиты над территориями Республики Крым, Краснодарского края, Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Тверской областей, Московского региона, а такжд над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше