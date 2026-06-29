ПВО Севастополя за сутки сбила 29 украинских беспилотников

Несмотря на успешную работу ПВО, падение обломков привело к порче имущества. Губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале подтвердил данные о разрушениях в частном секторе.
«Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о точечных повреждениях в четырёх частных домах: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях крыши и потолка», — уточнил глава региона.
В настоящее время на местах происшествий работают экстренные службы. Специалисты проводят обследование зданий, чтобы оценить масштаб ущерба и оперативно помочь жителям с восстановлением конструкций.
Ситуация в городе остается под контролем властей. Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало.
За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 209 украинских беспилотников над регионами России. БПЛА были сбиты над территориями Республики Крым, Краснодарского края, Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Тверской областей, Московского региона, а такжд над акваториями Азовского и Чёрного морей.
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