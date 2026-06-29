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В Туве спасатель доплыл до тонущей девятилетней девочки и вынес из воды

Реакция спасателя предотвратила беду в Туве.

Источник: Комсомольская правда

В Туве спасатель предотвратил трагедию на воде — вытащил тонущего ребенка. Случилось это накануне вечером 28 июня. Дидим-оол Донгак нес дежурство на акватории Енисея, когда заметил барахтающуюся в воде девочку. Реакция была мгновенность — мужчина прыгнул в воду, доплыл до ребенка и затем вынес его на берег к спасательному посту.

Выяснилось, что девочке девять лет, она учится в Абакане, а на берег реки пришла вместе со своей сестрой. Решила поплескаться, но не рассчитала и оказалась на глубине. Так что не будь спасателя — произошла бы беда.

Школьница сильно напугалась, плакала. Димдим-оол укутал ее в теплый спальный мешок и вызвал скорую помощь. До приезда медиков он успокаивал ребенка. Сейчас девочка с родными, с ней все в порядке, рассказали в службе ГО и ЧС республики.

Напомним, накануне в Туве на Саяно-Шушенском водохранилище обнаружили тело 17-летнего утонувшего подростка.