ФСБ предотвратила нападение на синагогу в Ярославле

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли подготовку террористического акта в Ярославле. Силовики задержали гражданина России, который планировал поджечь местную синагогу. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
По данным спецслужбы, задержанный является сторонником одной из запрещенных в РФ международных террористических организаций. Действуя по указанию куратора из Сирии, он приобрел химические вещества и компоненты, необходимые для изготовления зажигательной смеси.
«В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства», — уточнили в ЦОС.
После совершения поджога мужчина намеревался скрыться из России, улететь в Сирию и вступить в ряды террористической группировки.