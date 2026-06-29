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ФСБ предотвратила нападение на синагогу в Ярославле

Сотрудники ФСБ задержали в Ярославле гражданина России, планировавшего поджог местной синагоги. По данным спецслужбы, мужчина являлся сторонником запрещенной террористической организации и действовал по указанию куратора из Сирии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли подготовку террористического акта в Ярославле. Силовики задержали гражданина России, который планировал поджечь местную синагогу. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, задержанный является сторонником одной из запрещенных в РФ международных террористических организаций. Действуя по указанию куратора из Сирии, он приобрел химические вещества и компоненты, необходимые для изготовления зажигательной смеси.

«В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства», — уточнили в ЦОС.

После совершения поджога мужчина намеревался скрыться из России, улететь в Сирию и вступить в ряды террористической группировки.

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