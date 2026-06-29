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В Волгограде директор фирмы задолжал инженеру более 100 тысяч рублей

Руководитель компании, которая занимается поставкой оборудования и монтажом, три месяца не платил сотруднику зарплату.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде следователи завели уголовное дело на директора коммерческой фирмы. Его подозревают в том, что он больше двух месяцев не выдавал зарплату инженеру-сметчику, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком. Общая сумма долга превысила 100 тысяч рублей.

По версии следствия, руководитель платил сотруднику только обещаниями с сентября по ноябрь 2025 года. При этом специалист исправно ходил на работу и делал все, что от него требовалось. Денег на счетах организации хватало, чтобы рассчитаться с подчиненным, но владелец фирмы пустил их на другие нужды.

Сейчас правоохранители выясняют все детали этой истории. Директору грозит статья за полную невыплату зарплаты.