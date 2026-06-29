В Волгограде директор фирмы задолжал инженеру более 100 тысяч рублей

По версии следствия, руководитель платил сотруднику только обещаниями с сентября по ноябрь 2025 года. При этом специалист исправно ходил на работу и делал все, что от него требовалось. Денег на счетах организации хватало, чтобы рассчитаться с подчиненным, но владелец фирмы пустил их на другие нужды.