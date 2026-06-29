Жительница Карабаша перевела мошенникам почти 2 млн, поверив мужчине

По словам 49-летней потерпевшей, обман начался со знакомства с мужчиной в интернете. Он рассказал ей о возможности получения высокого дохода от инвестиций и познакомил со «специалистом» по заработку на финансовых рынках. Она заинтересовалась и начала переводить деньги на виртуальный счет.