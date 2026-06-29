Жительница Карабаша перевела мошенникам почти 2 млн, поверив мужчине

Жительница Карабаша (Челябинская область) перевела мошенникам почти 2 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По словам 49-летней потерпевшей, обман начался со знакомства с мужчиной в интернете. Он рассказал ей о возможности получения высокого дохода от инвестиций и познакомил со «специалистом» по заработку на финансовых рынках. Она заинтересовалась и начала переводить деньги на виртуальный счет.
«В течение двух месяцев женщина неоднократно пополняла электронный кошелек, использовала не только собственные накопления, но и оформила кредит, а также заняла деньги у родственницы. Общая сумма ущерба составила 1 млн 940 тыс. рублей», — рассказали в полиции.
В какой-то момент поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию. Возбуждено дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).