Мошенники атакуют недавно уволенных самарцев

Самарцам напоминают, что не стоит переходить по ссылкам, которые присылают незнакомцы, сообщать им коды из сообщений. Любую информацию, которая поступает к вам от незнакомцев, в том числе о положенных выплатах, уточняйте в официальных ведомствах по телефонам, указанным на их сайтах.