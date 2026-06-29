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Два района Крыма без света — когда восстановят подачу

Часть населенных пунктов Белогорского и Красногвардейского районов Крыма утром в понедельник обесточены из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго».

Источник: AP 2024

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости Крым. Часть населенных пунктов Белогорского и Красногвардейского районов Крыма утром в понедельник обесточены из-за аварий на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго».

«Населенные пункты частично: Зеленогорское, Александровка, Новокленово, Новогригорьевка», — перечислили в компании обесточенные населенные пункты Белогорского района.

По данным пресс-службы, восстановить подачу энергоснабжения планируется ориентировочно в течение трех часов.

Кроме того, частично без света остается Красногвардейский район. Как информирует глава райадминистрации Василий Грабован, сейчас свет есть в 12 населенных пунктах. В том числе частично в Октябрьском, Амурском, Плодородном, Восход, а также в Нахимово, Чапаево, Климово, Мускатном, Цветково, Искре, Новозуевке, Невском.

Глава администрации Алушты Галина Огнева накануне сообщала, что в городе вводят веерные отключения электричества. Ранее в Минэнерго РФ заявили, что в Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены.

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