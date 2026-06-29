Умер, не приходя в сознание: драка у ночного клуба в Краснодаре переросла в уголовное дело

Трагедия произошла в ночь с 10 на 11 января. Между двумя посетителями ночного клуба начался конфликт. Когда мужчины вышли на улицу, то один ударил второго кулаком в лицо. Тот упал и ударился головой об асфальт. С места происшествия пострадавшего увезли в больницу.