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Умер, не приходя в сознание: драка у ночного клуба в Краснодаре переросла в уголовное дело

Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Источник: Югополис

Завершено расследование и передано в суд уголовное дело о смертельной драке у ночного клуба в Краснодаре. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть оппонента (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Трагедия произошла в ночь с 10 на 11 января. Между двумя посетителями ночного клуба начался конфликт. Когда мужчины вышли на улицу, то один ударил второго кулаком в лицо. Тот упал и ударился головой об асфальт. С места происшествия пострадавшего увезли в больницу.

Врачи диагностировали тяжелую закрытую внутреннюю травму черепа. Несмотря на все усилия медиков, пострадавший скончался спустя более месяца. В сознание он так и не пришел. «Смерть наступила в результате травматического отека головного мозга и развившегося сепсиса», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Агрессора задержали. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Дело будет рассматривать Первомайский районный суд Краснодара. Максимальное наказание фигуранту по вменяемой статье — до 15 лет тюрьмы.