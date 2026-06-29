«Деньги были на счетах»: в Волгограде проверяют невыплату зарплаты

Директор коммерческой организации в Волгограде стал фигурантом уголовного дела после невыплаты зарплаты сотруднику. По версии следствия, инженер-сметчик не получил более 100 тысяч рублей за работу с сентября по ноябрь 2025 года. Проверку проводит следственный отдел по Дзержинскому району города Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.
В волгоградом Следкоме прокомментировали: руководитель компании, которая занимается поставками промышленного оборудования и инженерно-монтажными работами, полностью не выплачивал зарплату сотруднику свыше двух месяцев. При этом инженер продолжал выполнять свои обязанности.
Следователи установили, что на расчетных счетах организации были средства для выплаты заработной платы. По версии правоохранителей, деньги использовали на другие цели.
В отношении директора возбуждено уголовное дело по статье о полной невыплате зарплаты и других установленных законом выплат.
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