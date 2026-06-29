«Деньги были на счетах»: в Волгограде проверяют невыплату зарплаты

Директор коммерческой организации в Волгограде стал фигурантом уголовного дела после невыплаты зарплаты сотруднику. По версии следствия, инженер-сметчик не получил более 100 тысяч рублей за работу с сентября по ноябрь 2025 года. Проверку проводит следственный отдел по Дзержинскому району города Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.