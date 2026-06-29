Суд вынес приговор стоматологу, который получил взятку 600 рублей из-за очереди. Подробности сообщает kraj.by.
Прокуратура Молодечненского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении минчанина. Он обвинялся в получении взятки по части 1 статьи 430 Уголовного кодекса.
По словам государственного обвинителя и помощника прокурора Молодечненского района Ксении Казак, обвиняемый работал в должности стоматолога-хирурга, заведующего стоматологическим отделением для взрослых одного из учреждений Минской области. Врач, являясь должностным лицом, принял от белоруски, которая действовала в интересах своей дочери, в качестве взятки 600 рублей.
— Деньги передавались за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, — уточнила помощник прокурора.
В частности, взятка была дана за решение вопросов, касающихся поступления дочери на плановую операцию в стоматологическое отделение без записи и минуя очередь. Без внесения данных про пациентку в журнал, без направления.
Кроме того, стоматолог выдал направление и внес дочь белоруски в список пациентов, которых необходимо включить в график операций. Согласно указанному графику, операция была проведена.
Во время судебного заседания минчанин не признал себя виновным. Суд Молодечненского района вынес обвинительный приговор. На основании части 1 статьи 430 УК мужчине было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев без направления в учреждение открытого типа.
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