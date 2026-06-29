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Задержанный уехал за рулем полицейского авто в Павлодаре

В Сети появилась информация о том, что в Павлодаре подозреваемый в краже из магазина угнал патрульный автомобиль. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Telegram-канал kerek.pv сообщает, что мужчина разбил входную дверь и проник в магазин, где успел обчистить несколько отделов. Его задержали и посадили в патрульную машину, которую он тут же угнал.

По факту кражи из магазина и угона служебного автотранспорта возбуждено два уголовных дела. Подозреваемый установлен и водворен в изолятор временного содержания (ИВС).

Предварительно установлено, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. После кражи и угона он совершил ДТП на пересечении улиц Назарбаева и Казахстанской правды, в котором никто не пострадал.

Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. По факту угона служебного автотранспорта начата служебная проверка.