Задержанный уехал за рулем полицейского авто в Павлодаре

Telegram-канал kerek.pv сообщает, что мужчина разбил входную дверь и проник в магазин, где успел обчистить несколько отделов. Его задержали и посадили в патрульную машину, которую он тут же угнал.
По факту кражи из магазина и угона служебного автотранспорта возбуждено два уголовных дела. Подозреваемый установлен и водворен в изолятор временного содержания (ИВС).
Предварительно установлено, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. После кражи и угона он совершил ДТП на пересечении улиц Назарбаева и Казахстанской правды, в котором никто не пострадал.
Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. По факту угона служебного автотранспорта начата служебная проверка.