Семейная пара пропала в Красноярском крае во время сплава по реке

По имеющимся данным, мужчине 43 года, женщине — 45 лет. Они планировали пройти по реке на плавсредстве, однако в установленное время не вышли на связь.
К поисковой операции были привлечены спасатели. Специалисты обследуют как акваторию, так и прибрежную территорию.
На данный момент поисковые группы проверили уже около 58 километров береговой линии. Кроме того, с помощью эхолота обследовано порядка 40 тысяч квадратных метров.
Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего и не исключают различные версии исчезновения супругов.
Тем временем на Ставрополье спасатели ищут 15-летнего подростка, предположительно утонувшего в реке Подкумок в Ессентуках, обследуя береговую линию и проходя реку пешком. В поисках задействованы 22 человека и девять единиц техники.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.