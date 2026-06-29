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Семейная пара пропала в Красноярском крае во время сплава по реке

На территории Ирбейско-Саянскго округа Красноярского края продолжаются поиски семейной пары, которая пропала во время сплава по реке Агул. Туристы перестали выходить на связь после начала маршрута, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По имеющимся данным, мужчине 43 года, женщине — 45 лет. Они планировали пройти по реке на плавсредстве, однако в установленное время не вышли на связь.

К поисковой операции были привлечены спасатели. Специалисты обследуют как акваторию, так и прибрежную территорию.

На данный момент поисковые группы проверили уже около 58 километров береговой линии. Кроме того, с помощью эхолота обследовано порядка 40 тысяч квадратных метров.

Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего и не исключают различные версии исчезновения супругов.

Тем временем на Ставрополье спасатели ищут 15-летнего подростка, предположительно утонувшего в реке Подкумок в Ессентуках, обследуя береговую линию и проходя реку пешком. В поисках задействованы 22 человека и девять единиц техники.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.