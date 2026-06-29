Строителей сиротского дома обвинили в хищении ₽123 млн в Кемеровской области

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Центрального района Кемерово. Фигурантам вменяют мошенничество, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также злоупотребление полномочиями. По версии следствия, в период с 2020 по 2024 год они заключили муниципальные контракты на строительство многоквартирного дома и передачу 62 квартир в муниципальную собственность для детей-сирот. Следствие считает, что исполнять обязательства обвиняемые не намеревались, а полученными бюджетными средствами в размере ₽107 млн распорядились по своему усмотрению.