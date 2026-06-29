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Строителей сиротского дома обвинили в хищении ₽123 млн в Кемеровской области

В Кузбассе рассмотрят дело о мошенничестве при строительстве жилья для сиротВ Кемерово в суд направлено уголовное дело в отношении руководителей строительной организации, которых обвиняют в мошенничестве при исполнении муниципальных и государственных контрактов.

В Кемерово в суд направлено уголовное дело в отношении руководителей строительной организации, которых обвиняют в мошенничестве при исполнении муниципальных и государственных контрактов. По версии следствия, общий ущерб по двум эпизодам превысил ₽123 млн. Для обеспечения возможного возмещения вреда арестовано имущество обвиняемых и коммерческой организации стоимостью более ₽150 млн.

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Центрального района Кемерово. Фигурантам вменяют мошенничество, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также злоупотребление полномочиями. По версии следствия, в период с 2020 по 2024 год они заключили муниципальные контракты на строительство многоквартирного дома и передачу 62 квартир в муниципальную собственность для детей-сирот. Следствие считает, что исполнять обязательства обвиняемые не намеревались, а полученными бюджетными средствами в размере ₽107 млн распорядились по своему усмотрению.

Еще один эпизод связан со строительством детского сада в поселке Яшкино. По версии следствия, государственный контракт не был исполнен в установленный срок, при этом из регионального бюджета было похищено ₽16,6 млн. В ходе расследования судом наложен арест на имущество обвиняемых и коммерческой организации общей стоимостью свыше ₽150 млн.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Кемерово для рассмотрения по существу. В прокуратуре уточнили, что граждане из числа детей-сирот жильем обеспечены. Обстоятельства, изложенные следствием, и доводы сторон подлежат проверке и оценке судом.

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