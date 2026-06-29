Пчелы напали на детский лагерь в Приморье

На территории оздоровительного лагеря насекомые построили сразу пять гнезд. Администрация была вынуждена вызвать спасателей, поскольку пчелы могли угрожать маленьким детям. Насекомых оперативно устранили, а их гнезда ликвидировали. Лагерь продолжил свою работу в обычном режиме, обошлось без пострадавших.