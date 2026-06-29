Двое уроженцев Тывы напали на букмекерский клуб на Матвеевской улице в Москве

— Двое неизвестных мужчин под видом игроков зашли в помещение. Пока один из них отвлекал кассира в соседнем зале, второй подошел к кассе и стал забирать оттуда денежные средства. Это заметил представитель службы безопасности и попытался остановить злоумышленника, забрав при этом у него большую денег, однако в ситуацию вмешался сообщник, который стал угрожать ножом, после чего фигуранты скрылись с частью похищенных денег, — рассказали на сайте ведомства.