Двое уроженцев Тывы напали на букмекерский клуб на Матвеевской улице в Москве

Двое уроженцев Тывы напали на букмекерский клуб на Матвеевской улице на западе столицы. Один мужчина отвлек кассира, а его сообщник украл деньги. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
— Двое неизвестных мужчин под видом игроков зашли в помещение. Пока один из них отвлекал кассира в соседнем зале, второй подошел к кассе и стал забирать оттуда денежные средства. Это заметил представитель службы безопасности и попытался остановить злоумышленника, забрав при этом у него большую денег, однако в ситуацию вмешался сообщник, который стал угрожать ножом, после чего фигуранты скрылись с частью похищенных денег, — рассказали на сайте ведомства.
Мужчинам удалось забрать около двух тысяч рублей. Силовики вычислили подозреваемых и задержали их. Злоумышленники успели потратить похищенные деньги. В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Их отправили в СИЗО.
В октябре прошлого года мужчина по фамилии Дикарев пришел в букмекерскую контору на Хорошевском шоссе в Москве, написал на листке бумаги угрозу и показал ее по очереди двум сотрудницам. Затем он похитил сумку с 1,2 миллиона рублей и скрылся. Подозреваемого задержали и завели уголовное дело. В июне 2026-го его осудили на 8,5 года.