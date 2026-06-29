Журналисты aif.ru раскрыли, опасно ли без гида повторять маршрут Усольцевых

В поселке Мина, где есть магазин и связь, продавцы не подтвердили, что видели семью. Путь к главной достопримечательности — видовой площадке Минской петли — занимает около 30 минут пешком в гору по широкой тропе. Наверху, где появляется мобильная сеть, открывается шикарный вид на петляющую реку. Именно здесь свидетели видели Ирину с дочерью Ариной, которую отец нес на плечах.