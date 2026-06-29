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Журналисты aif.ru раскрыли, опасно ли без гида повторять маршрут Усольцевых

Они повторили путь пропавшей семьи Усольцевых.

Судьба семьи Усольцевых, таинственно исчезнувшей на Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае 28 сентября 2025 года, остается неизвестной. Корреспонденты aif.ru Анна Соколова и krsk.aif.ru Татьяна Бахтигозина провели собственное расследование, пройдя по следам Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины.

Выяснилось, что интерес туристов к этим местам только растет: история Усольцевых пугает одних и притягивает других. Дорога от Красноярска до поселка Кутурчин (220 км) оказалась проходимой для большинства машин, хотя асфальт после Нарвы сменяется гравием. Журналисты отмечают, что с большой долей вероятности семья останавливалась перед въездом в поселок Выезжий Лог, где местные жители продают дикоросы.

В поселке Мина, где есть магазин и связь, продавцы не подтвердили, что видели семью. Путь к главной достопримечательности — видовой площадке Минской петли — занимает около 30 минут пешком в гору по широкой тропе. Наверху, где появляется мобильная сеть, открывается шикарный вид на петляющую реку. Именно здесь свидетели видели Ирину с дочерью Ариной, которую отец нес на плечах.

Следующая точка маршрута — скала Мальвинка. Тропа начинается на окраине Кутурчина, первые километры можно проехать на внедорожнике, далее путь сужается и уходит в курумник. Идти дальше с маленькими детьми становится опасно из-за скользких камней и веток, хлестающих по лицу. На деревьях нанесены красные метки, двигаться нужно строго по ним.

На вершине Мальвинки связь нестабильна, а спуск требует предельной осторожности. В ходе похода журналисты сами заблудились. Местные жители предупреждают о главных опасностях тайги: клещах, переносящих смертельные заболевания, и медведях. Репортеры слышали хруст веток неподалеку и заметили медвежью тропу со свежим пометом. Эксперты советуют при потере ориентации либо оставаться на месте и ждать помощи, пытаясь поймать сигнал для звонка в 112, либо осторожно спускаться вниз к поселкам или лесовозным дорогам, осознавая риски встречи с хищниками.

Напомним, Усольцевы ушли в поход в легкой одежде во время аномальной жары (+25 градусов), которая резко сменилась холодом и ливнем.

Подробнее читайте в статье — Опасно? Корреспонденты aif.ru узнали детали маршрута Усольцевых >

Часть первая — По тайному следу. Расследование журналистов aif.ru: куда пропали Усольцевы >

Часть вторая — Минская петля. Последний маршрут Усольцевых: aif.ru раскрыл новые загадки >

Часть третья — «Взял дочку за руку». Свидетели, видевшие последними Усольцевых, заговорили >

Часть четвертая — Гиблое место. Журналисты aif.ru нашли то, что могло сбить с пути Усольцевых >

Часть пятая — «Слиняли!» Свидетель точно описал путь Усольцевых по тайной дороге в тайге >

Часть шестая — Путали следы? Aif.ru нашел «место силы» Усольцевых — это шок! >

Часть седьмая — Здесь пил Высоцкий. Свидетель по делу Усольцевых открыл правду о Кутурчине >