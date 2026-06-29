Первый приговор по делу об организации ЛГБТ*-сообщества вынесли в России

— Суд, исследовав представленные доказательства, признал всех подсудимых виновными в совершении инкриминируемых деяний, назначив им основные наказания в виде лишения свободы на сроки от двух лет трех месяцев до семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, дополнительные наказания в виде ограничения свободы на сроки от восьми месяцев до одного года шести месяцев, — сообщила пресс-служба суда в канале в МАКС.