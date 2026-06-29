Первый приговор по делу об организации ЛГБТ*-сообщества вынесли в России

В России вынесли первый приговор по делу об организации и участии в деятельности ЛГБТ*-сообщества. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщила пресс-служба Центрального районного суда Оренбурга.
Подсудимые — трое мужчин, работавших в баре Pose. По данным суда, они под видом ночного заведения проводили мероприятия с целью продолжения деятельности данной организации.
Согласно материалам дела, в клубе демонстрировали принадлежность к представителям ЛГБТ* для неопределенного круга лиц из числа посетителей заведения.
— Суд, исследовав представленные доказательства, признал всех подсудимых виновными в совершении инкриминируемых деяний, назначив им основные наказания в виде лишения свободы на сроки от двух лет трех месяцев до семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, дополнительные наказания в виде ограничения свободы на сроки от восьми месяцев до одного года шести месяцев, — сообщила пресс-служба суда в канале в МАКС.
До этого столичный суд также запретил сайт, на котором были опубликованы ЛГБТ*-фанфики. Такое решение приняли в связи с тем, что подобные произведения могут повлиять на подрастающее поколение.
В апреле задержали гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева. Это было связано с распространением ЛГБТ*-книг. Подробности разбирательств — в материале «Вечерней Москвы».
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.