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В посёлке под Волгоградом мужчина сгорел заживо в собственном доме

В Светлоярском районе Волгоградской области очевидцы вынуждены были обратиться к пожарным за помощью из-за.

В Светлоярском районе Волгоградской области очевидцы вынуждены были обратиться к пожарным за помощью из-за возгорания в частном доме. В жилом помещении огонь охватил бытовые вещи и начал быстро распространяться по деревянному строению.

— Вызов поступил в посёлок Луговой. Прибывший на место пожарный расчёт ликвидировал горение на 2 кв. метрах, — уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, во время разбора пепелища спасатели обнаружили тело мужчины. Личность погибшего устанавливается. По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за непотушенного окурка сигареты.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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