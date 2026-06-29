Мужчина избил незнакомца около бара на Пушечной улице в Москве

Двое мужчин повздорили рядом с баром на Пушечной улице в Москве, один из них ударил оппонента в висок. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.