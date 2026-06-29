Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина избил незнакомца около бара на Пушечной улице в Москве

Двое мужчин повздорили рядом с баром на Пушечной улице в Москве, один из них ударил оппонента в висок. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Двое мужчин повздорили рядом с баром на Пушечной улице в Москве, один из них ударил оппонента в висок. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Около бара на улице Пушечная двое мужчин вступили в конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес удар своему оппоненту в область головного виска. Пострадавший упал на асфальт, его здоровью причинен тяжкий вред, он госпитализирован, — рассказала Нефедова.

Нападавшего задержали и возбудили уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение. По решению суда его отправили в СИЗО.

Ранее житель Астраханской области избил москвича около бара на Симферопольском бульваре. Потерпевшего доставили в больницу, где врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, кровоизлияние и множественные ушибы. Злоумышленника задержали. Суд заключил его под стражу.