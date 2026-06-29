В Канаде затонула лодка с туристами: шестеро пропали без вести

Прогулочная лодка с туристами затонула у берегов города Ричмонд в канадской провинции Британская Колумбия. Шесть человек числятся пропавшими без вести, спасательная операция продолжается. Об этом сообщил телеканал CTV.
По данным канала, инцидент произошел в воскресенье, 28 июня. На борту лодки находились 10 человек. Четверых удалось спасти, судьба остальных шестерых остается неизвестной.
В поисково-спасательной операции задействованы морские суда, а также вертолеты и самолеты Военно-воздушных сил Канады. Причины крушения прогулочной лодки выясняются.
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