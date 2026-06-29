В Хабаровском крае осужден водитель, по чьей вине погибли два человека

Суд признал виновным 43-летнего водителя грузового тягача по части 5 статьи 264 УК РФ. Установлено, что в сентябре 2025-го он двигался на авто с полуприцепом из Хабаровска в сторону Владивостока. В поселке Новостройка он не предоставил преимущество встречной иномарке при повороте налево. При столкновении в легковом авто погибли на месте происшествия два человека — один из них несовершеннолетний, а водитель скончался в больнице. Виновник аварии получил лишь незначительные повреждения.