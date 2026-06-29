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Полиция расследует нападение с ножом на сторожа кладбища в Павлодаре

Павлодар. 29 июня. КазТАГ — Досудебное расследование проводится по факту нанесения ножевых ранений сторожу кладбища в Павлодаре, передает КазТАГ.

Источник: КазТАГ

«Проводится досудебное расследование по данному факту. В настоящее время проводятся следственные действия. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не разглашается», — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По имеющимся данным, вызов в службу скорой медицинской помощи поступил около 04:00 15 июня.

Фигурантами уголовного дела являются несколько подростков в возрасте от 15 до 17 лет. На их родителей наложены административные штрафы.

Пострадавший сторож кладбища 1963 года рождения получил множественные колото-резаные ранения и был госпитализирован в областную больницу.

По информации управления здравоохранения Павлодарской области, после прохождения лечения на пятые сутки мужчину выписали домой.