В Венесуэле из-под завалов обрушившегося здания спасли мать и ребенка

«Участники команды USA-01, работая совместно с местными пожарными, спасли мать и ее девятимесячного ребенка из-под завалов обрушившегося здания. Обоих нашли живыми, они получили лишь незначительные травмы», — говорится в сообщении поисково-спасательной группы в соцсети X.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй — 7,5. После этого произошло 430 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1430, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.