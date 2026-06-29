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В Венесуэле из-под завалов обрушившегося здания спасли мать и ребенка

В Венесуэле из-под завалов обрушившегося здания спасли девятимесячного ребенка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Девятимесячный ребенок и его мать были вызволены поисково-спасательной группой США из-под завалов обрушившегося здания в Венесуэле после землетрясений, следует из заявления спасателей.

«Участники команды USA-01, работая совместно с местными пожарными, спасли мать и ее девятимесячного ребенка из-под завалов обрушившегося здания. Обоих нашли живыми, они получили лишь незначительные травмы», — говорится в сообщении поисково-спасательной группы в соцсети X.

В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй — 7,5. После этого произошло 430 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1430, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.

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