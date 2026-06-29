Нижегородка лишилась поездки к океану и своих денег

убедитесь в наличии компании в Едином федеральном реестре туроператоров; совершайте оплату только в офисах продаж или через защищенные платежные шлюзы на официальных сайтах. Не переводите деньги на банковские карты частных лиц; проверяйте доменное имя сайта и не доверяйте «слишком выгодным» предложениям в мессенджерах; если вас торопят с оплатой, то это признак психологического давления со стороны мошенников.