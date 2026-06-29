Нижегородка лишилась поездки к океану и своих денег

59-летняя жительница Нижнего Новгорода обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
В канале турагентства в одном из мессенджеров женщина выбрала выгодную поездку в республику Мозамбик. Обязательным условием оформления тура было внесение предоплаты. Нижегородка заплатила 48 тысяч 200 рублей, после чего псевдотуроператор перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых ищут, им может грозить до пяти лет лишения свободы.
Напомним о базовых правилах безопасности при подборе туров на отдых:
убедитесь в наличии компании в Едином федеральном реестре туроператоров; совершайте оплату только в офисах продаж или через защищенные платежные шлюзы на официальных сайтах. Не переводите деньги на банковские карты частных лиц; проверяйте доменное имя сайта и не доверяйте «слишком выгодным» предложениям в мессенджерах; если вас торопят с оплатой, то это признак психологического давления со стороны мошенников.
Ранее сообщалось, что жителя Княгининского округа будут судить за участие в мошеннической схеме.