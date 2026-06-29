В Иркутске задержали перекупщика, продававшего бензин по 250 рублей за литр

Сотрудники иркутской полиции за минувшие сутки выявили четыре факта незаконной перепродажи автомобильного топлива по завышенным ценам. Нарушители пытались заработать на спросе, предлагая бензин через интернет и прямо у городских АЗС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
20-летний местный житель разместил объявление на популярной онлайн-площадке, оценив литр бензина в 250 рублей. «Покупателями» выступили сотрудники подразделения экономической безопасности, которые пресекли сделку. А на улице Байкальской полицейские обнаружили склад из десятков канистр, подготовленных для розничной перепродажи топлива.
В отношении всех четверых задержанных составлены административные протоколы по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации).
В полиции подчеркивают, что работа по выявлению нелегальных продавцов будет продолжена. Правоохранители также напоминают жителям региона о действии режима повышенной готовности. Согласно распоряжению губернатора, заправка топлива в канистры на АЗС запрещена — подобные действия квалифицируются как нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности (ст. 20.6.1 КоАП РФ), что влечет за собой административную ответственность.