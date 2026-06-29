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В Иркутске задержали перекупщика, продававшего бензин по 250 рублей за литр

Сотрудники иркутской полиции за сутки выявили четыре факта незаконной перепродажи автомобильного топлива по завышенным ценам. Нарушители продавали бензин через интернет и прямо у городских АЗС. В отношении задержанных составлены протоколы за незаконное предпринимательство, а полиция напоминает о запрете на заправку в канистры.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники иркутской полиции за минувшие сутки выявили четыре факта незаконной перепродажи автомобильного топлива по завышенным ценам. Нарушители пытались заработать на спросе, предлагая бензин через интернет и прямо у городских АЗС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

20-летний местный житель разместил объявление на популярной онлайн-площадке, оценив литр бензина в 250 рублей. «Покупателями» выступили сотрудники подразделения экономической безопасности, которые пресекли сделку. А на улице Байкальской полицейские обнаружили склад из десятков канистр, подготовленных для розничной перепродажи топлива.

В отношении всех четверых задержанных составлены административные протоколы по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации).

В полиции подчеркивают, что работа по выявлению нелегальных продавцов будет продолжена. Правоохранители также напоминают жителям региона о действии режима повышенной готовности. Согласно распоряжению губернатора, заправка топлива в канистры на АЗС запрещена — подобные действия квалифицируются как нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности (ст. 20.6.1 КоАП РФ), что влечет за собой административную ответственность.