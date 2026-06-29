В Иркутске задержали перекупщика, продававшего бензин по 250 рублей за литр

В полиции подчеркивают, что работа по выявлению нелегальных продавцов будет продолжена. Правоохранители также напоминают жителям региона о действии режима повышенной готовности. Согласно распоряжению губернатора, заправка топлива в канистры на АЗС запрещена — подобные действия квалифицируются как нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности (ст. 20.6.1 КоАП РФ), что влечет за собой административную ответственность.