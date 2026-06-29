В Красноярске при дележке автомобиля женщина избила бывшего мужа

Мужчина его нашел и решил забрать, женщина встала на защиту. Она ударила бывшего сумкой по руке. Удар получился очень болезненным, вдобавок телефон мужчины упал под автомобиль. На суде по этому инциденту потерпевший категорически отказался от примирения. Наказание за агрессию для экс-супруги — 10 тысяч рублей штрафа. К слову, выяснилось, что ранее она уже привлекалась по статье за побои.