В Красноярске при дележке автомобиля женщина избила бывшего мужа

В Красноярске женщина избила своего бывшего мужа, за что и стала фигуранткой уголовного дела. Впрочем, избила — это сильно сказано: мужчина жив, уже здоров. Но закон есть закон, а он гласит: физическое насилие недопустимо.
Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов края. Супруги решили расстаться. Сколько они прожили, не уточняется. Но успели приобрести автомобиль. Он-то и стал яблоком раздора. Суд отписал машину мужчине. Экс-супруга с этим не согласилась и вывезла транспорт с места стоянки в другое место.
Мужчина его нашел и решил забрать, женщина встала на защиту. Она ударила бывшего сумкой по руке. Удар получился очень болезненным, вдобавок телефон мужчины упал под автомобиль. На суде по этому инциденту потерпевший категорически отказался от примирения. Наказание за агрессию для экс-супруги — 10 тысяч рублей штрафа. К слову, выяснилось, что ранее она уже привлекалась по статье за побои.