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В Хабаровском крае водитель тягача получил 2,5 года колонии за ДТП

В результате инцидента погибли три человека.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае водитель грузового тягача получил реальный срок за дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. Суд постановил: назначить мужчине 2,5 года колонии-поселения и выплатить семьям погибших 7,1 миллиона рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как сообщили в прокуратуре края, инцидент произошел в сентябре 2025 года. Водитель грузовика MAN выехал из Хабаровска в сторону Владивостока по трассе А-370 «Уссури». В районе 79-го км автодороги мужчина, поворачивая налево, не уступил дорогу автомобилю Toyota Celica, двигавшемуся по встречной полосе — итогом стало ДТП.

Два пассажира легкового авто скончались на месте, водитель иномарки умер в больнице. Сам подсудимый получил незначительные повреждения. Водитель на суде вину признал, его приговорили к сроку в колонии-поселении.

— Наказание: 2 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года, — сообщили в надзорном ведомстве.

Суд также удовлетворил иски семей погибших — мужчину обязали выплатить 7,1 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что 16 июня ДТП с летальным исходом произошло в центре Хабаровска. Грузовик Hino, двигаясь задним ходом, насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку.