В Хабаровском крае водитель тягача получил 2,5 года колонии за ДТП

Как сообщили в прокуратуре края, инцидент произошел в сентябре 2025 года. Водитель грузовика MAN выехал из Хабаровска в сторону Владивостока по трассе А-370 «Уссури». В районе 79-го км автодороги мужчина, поворачивая налево, не уступил дорогу автомобилю Toyota Celica, двигавшемуся по встречной полосе — итогом стало ДТП.