36 человек погибли после ударов Пакистана по Афганистану

Напряженность на границе между двумя странами, протяженность которой составляет 2,6 тыс. км, нарастала годами. В октябре 2025 года там произошли серьезные столкновения. Пакистан и ранее наносил удары по афганской территории, заявляя, что цели — базы ТТП («Техрик-е-Талибан Пакистан»*), союзников афганского правительства, а также «Армии освобождения Белуджистана». Исламабад также обвинял Кабул в координации действий с Индией. Афганские власти, в свою очередь, отрицали обвинения в укрывательстве ТТП, заявляя, что не позволяют использовать свою территорию против других стран. В Кабуле также утверждали, что Пакистан поддерживает противников афганского правительства.