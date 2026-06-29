36 человек погибли после ударов Пакистана по Афганистану

Как утверждают талибы, еще более 160 человек получили ранения на востоке страны. Они подчеркивают, что среди погибших и пострадавших есть дети.
В Исламабаде объяснили свои действия ответом на «террористические атаки». По данным пакистанской стороны, в результате этих нападений в Карачи погибли трое сотрудников сил безопасности. Министр информации Пакистана Аттауллах Тарар объяснил, что пакистанские силы безопасности провели «наземную операцию на основе разведданных», после чего нанесли авиаудары по укрытиям террористов на афгано-пакистанской границе.
Напряженность на границе между двумя странами, протяженность которой составляет 2,6 тыс. км, нарастала годами. В октябре 2025 года там произошли серьезные столкновения. Пакистан и ранее наносил удары по афганской территории, заявляя, что цели — базы ТТП («Техрик-е-Талибан Пакистан»*), союзников афганского правительства, а также «Армии освобождения Белуджистана». Исламабад также обвинял Кабул в координации действий с Индией. Афганские власти, в свою очередь, отрицали обвинения в укрывательстве ТТП, заявляя, что не позволяют использовать свою территорию против других стран. В Кабуле также утверждали, что Пакистан поддерживает противников афганского правительства.
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