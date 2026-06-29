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Пять человек пострадали в ДТП с иномарками в Навашинсмком округе

После столкновения один из автомобилей опрокинулся на бок.

В Нижегородской области 28 июня произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали пять человек. Данные об аварии предоставили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент зафиксирован на 360‑м километре автодороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород. За рулём «Ниссан Кашкай» находилась 33‑летняя женщина: она допустила выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Хендай Крета», которым управлял 25‑летний водитель. Вследствие удара «Ниссан» опрокинулся на бок.

Травмы получили три пассажира и водитель «Ниссана» (среди них — 17‑летний юноша), а также двое человек из «Хендай». Медики уточняют степень тяжести полученных повреждений.

Ранее два человека погибли в жёстком ДТП с грузовиком в Богородском районе.