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SHOT: В Красноярском крае девять дней ищут пропавшую семейную пару

Супруги 43 и 45 лет отправились в поход по реке Агул 20 июня и перестали выходить на связь. Поисковые группы с эхолотами обследовали обширную территорию, но не нашли ни плавсредства, ни личных вещей. За последние два года в Красноярском крае при невыясненных обстоятельствах пропали уже семь человек.

Источник: РИА "Новости"

В Ирбейском районе Красноярского края спасатели девятые сутки ведут поиски супругов, которые перестали выходить на связь во время сплава по реке Агул. Как сообщает телеграм-канал SHOT, мужчина и женщина в возрасте 43 и 45 лет отправились в поход 20 июня.

За прошедшее время поисковые группы обследовали 58 км береговой линии и около 40 тысяч квадратных метров акватории с применением эхолотов. На текущий момент никаких следов — ни плавсредства, ни личных вещей туристов — обнаружить не удалось.

В Партизанском районе региона в разное время пропали семья Усольцевых (супруги с пятилетней дочерью и собакой) и 67-летний Владимир Шатыгин — кандидат в мастера спорта, профессионально занимавшийся спортивным ориентированием. Несмотря на то что он хорошо знал местность и отправился в лес с друзьями, мужчина бесследно исчез.

28 июня стало известно о гибели мужчины в протоке Дурная — его лодка перевернулась, а тело нашли у берега.