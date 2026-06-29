SHOT: В Красноярском крае девять дней ищут пропавшую семейную пару

Супруги 43 и 45 лет отправились в поход по реке Агул 20 июня и перестали выходить на связь. Поисковые группы с эхолотами обследовали обширную территорию, но не нашли ни плавсредства, ни личных вещей. За последние два года в Красноярском крае при невыясненных обстоятельствах пропали уже семь человек.