SHOT: В Красноярском крае девять дней ищут пропавшую семейную пару

В Ирбейском районе Красноярского края спасатели девятые сутки ведут поиски супругов, которые перестали выходить на связь во время сплава по реке Агул. Как сообщает телеграм-канал SHOT, мужчина и женщина в возрасте 43 и 45 лет отправились в поход 20 июня.
За прошедшее время поисковые группы обследовали 58 км береговой линии и около 40 тысяч квадратных метров акватории с применением эхолотов. На текущий момент никаких следов — ни плавсредства, ни личных вещей туристов — обнаружить не удалось.
В Партизанском районе региона в разное время пропали семья Усольцевых (супруги с пятилетней дочерью и собакой) и 67-летний Владимир Шатыгин — кандидат в мастера спорта, профессионально занимавшийся спортивным ориентированием. Несмотря на то что он хорошо знал местность и отправился в лес с друзьями, мужчина бесследно исчез.
28 июня стало известно о гибели мужчины в протоке Дурная — его лодка перевернулась, а тело нашли у берега.