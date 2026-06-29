Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что будет с домом на улице Ленина в центре Минска после большого пожара

Власти сказали, что будет с жилым домом на улице Ленина в Минске после пожара.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Ленинского района Роман Мельник сказал, что будет с домом на улице Ленина, 9 в центре Минска после большого пожара. Подробности приводит БелТА.

Напомним, что пожар в доме начался вечером в воскресенье, 28 июня. Для его ликвидации привлекались более 120 спасателей и 27 единиц техники. Также проводилась эвакуация жильцов. Тушение пожара и работу сотрудников МЧС осложняла жаркая погода.

По словам главы администрации, нуждавшиеся в помощи жильцы дома была размещены во временных местах пребывания. Их обеспечили санитарно-гигиеническими средствами, врачебным сопровождением. Кроме того, с ними работают психологи.

— Сейчас стоит задача, и она очень сложная, — быстрое и правильное восстановление всего того, что было разрушено при пожаре, — заметил Роман Мельник.

Глава администрации отметил, что жалоб от людей не поступало:

— Но, конечно, еще предстоит работа по квартирам в отдельности. Потому что большое количество при пожаротушении попало в том числе и в квартиры несмотря на то, что перекрытия выдержали.

В понедельник, 29 июня, пройдет заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. На месте пожара работают сотрудники милиции. Вместе с тем службы жилищно-коммунального хозяйства месте со спасателями следят за ситуацией с состоянием дома.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше