Что будет с домом на улице Ленина в центре Минска после большого пожара

Глава администрации Ленинского района Роман Мельник сказал, что будет с домом на улице Ленина, 9 в центре Минска после большого пожара. Подробности приводит БелТА.
Напомним, что пожар в доме начался вечером в воскресенье, 28 июня. Для его ликвидации привлекались более 120 спасателей и 27 единиц техники. Также проводилась эвакуация жильцов. Тушение пожара и работу сотрудников МЧС осложняла жаркая погода.
По словам главы администрации, нуждавшиеся в помощи жильцы дома была размещены во временных местах пребывания. Их обеспечили санитарно-гигиеническими средствами, врачебным сопровождением. Кроме того, с ними работают психологи.
— Сейчас стоит задача, и она очень сложная, — быстрое и правильное восстановление всего того, что было разрушено при пожаре, — заметил Роман Мельник.
Глава администрации отметил, что жалоб от людей не поступало:
— Но, конечно, еще предстоит работа по квартирам в отдельности. Потому что большое количество при пожаротушении попало в том числе и в квартиры несмотря на то, что перекрытия выдержали.
В понедельник, 29 июня, пройдет заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. На месте пожара работают сотрудники милиции. Вместе с тем службы жилищно-коммунального хозяйства месте со спасателями следят за ситуацией с состоянием дома.