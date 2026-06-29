В Воронеже 3-летняя девочка убежала от бабушки в поле подсолнухов и пропала

В Воронеже трёхлетняя девочка пропала, убежав от бабушки в поле подсолнухов. Инцидент произошёл в воскресенье, 28 июня, в микрорайоне Шилово. Подробностями поделились представители поисково-спасательного отряда «Черноземье».
Информация о пропаже ребёнка поступила в МЧС около шести часов вечера. Выяснилось, что во время прогулки с бабушкой девочку заинтересовало поле с подсолнухами, и она без предупреждения убежала туда. Ребёнок скрылся в зарослях. Бабушка пыталась докричаться до внучки, однако результатов это не принесло.
На место прибыл руководитель поисково-спасательного отряда и кинолог с собакой. К поискам девочки также присоединилась её мама, которая и нашла ребёнка. Девочка спокойно сидела в кустах с противоположной стороны поля.
Ребёнок не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.