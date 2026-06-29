В Воронеже 3-летняя девочка убежала от бабушки в поле подсолнухов и пропала

Информация о пропаже ребёнка поступила в МЧС около шести часов вечера. Выяснилось, что во время прогулки с бабушкой девочку заинтересовало поле с подсолнухами, и она без предупреждения убежала туда. Ребёнок скрылся в зарослях. Бабушка пыталась докричаться до внучки, однако результатов это не принесло.