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В Воронеже 3-летняя девочка убежала от бабушки в поле подсолнухов и пропала

Инцидент произошёл в микрорайоне Шилово.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже трёхлетняя девочка пропала, убежав от бабушки в поле подсолнухов. Инцидент произошёл в воскресенье, 28 июня, в микрорайоне Шилово. Подробностями поделились представители поисково-спасательного отряда «Черноземье».

Информация о пропаже ребёнка поступила в МЧС около шести часов вечера. Выяснилось, что во время прогулки с бабушкой девочку заинтересовало поле с подсолнухами, и она без предупреждения убежала туда. Ребёнок скрылся в зарослях. Бабушка пыталась докричаться до внучки, однако результатов это не принесло.

На место прибыл руководитель поисково-спасательного отряда и кинолог с собакой. К поискам девочки также присоединилась её мама, которая и нашла ребёнка. Девочка спокойно сидела в кустах с противоположной стороны поля.

Ребёнок не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.

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