Полиция задержала в Кулебаках курьера телефонных мошенников

Сотрудниками полиции задержан 24-летний житель Татарстана, подозреваемый в мошеннической схеме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Молодой человек, откликнувшись на предложение о работе в мессенджере, прибыл в Кулебаки и забрал у 69-летней местной жительницы 5 миллионов 331 тысячу рублей. После этого он покинул Нижегородскую область и поделил похищенные деньги вместе с неизвестным соучастником.
Решением суда курьер заключен под стражу. Полиция проверяет его причастность к другим аналогичным преступлениям.
Напомним, что нижегородка лишилась поездки к океану и своих денег.