Полиция задержала в Кулебаках курьера телефонных мошенников

Молодой человек, откликнувшись на предложение о работе в мессенджере, прибыл в Кулебаки и забрал у 69-летней местной жительницы 5 миллионов 331 тысячу рублей. После этого он покинул Нижегородскую область и поделил похищенные деньги вместе с неизвестным соучастником.