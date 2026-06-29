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Полиция задержала в Кулебаках курьера телефонных мошенников

Злоумышленники обманули пенсионерку более чем на 5 млн рублей.

Сотрудниками полиции задержан 24-летний житель Татарстана, подозреваемый в мошеннической схеме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Молодой человек, откликнувшись на предложение о работе в мессенджере, прибыл в Кулебаки и забрал у 69-летней местной жительницы 5 миллионов 331 тысячу рублей. После этого он покинул Нижегородскую область и поделил похищенные деньги вместе с неизвестным соучастником.

Решением суда курьер заключен под стражу. Полиция проверяет его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, что нижегородка лишилась поездки к океану и своих денег.