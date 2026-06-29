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В Прикамье из горящего дома спасли взрослого и ребёнка

Площадь возгорания составила 112 квадратных метров.

Взрослого и ребёнка спасли из горящего дома в Кунгуре, сообщили в поисково — спасательная служба Кунгурского муниципального округа.

В ГУ МЧС России по Пермскоиу краю сайту perm.aif.ru рассказали подробности инцидента. Возгорание случилось 28 июня в 07:38 в двухквартирном жилом доме на улице Ситникова в Кунгуре. На место выехали 24 пожарных и 6 единиц техники.

Когда первые подразделения прибыли, горели кровля дома и пристрой. Спасатели локализовали пожар в 07:49, полностью ликвидировали в 08:00. Площадь возгорания составила 112 квадратных метров.

«Погибших и травмированных нет. Спасены 2 человека. Они выведены сотрудниками полиции через оконный и дверной проемы. Причины пожара устанавливается», — рассказали сайту perm.aif.ru в краевом МЧС.

Напомним, пожарный из Перми Артём Швецов выиграл международный турнир по кикбоксингу в Португалии.

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