В Прикамье из горящего дома спасли взрослого и ребёнка

Взрослого и ребёнка спасли из горящего дома в Кунгуре, сообщили в поисково — спасательная служба Кунгурского муниципального округа.
В ГУ МЧС России по Пермскоиу краю сайту perm.aif.ru рассказали подробности инцидента. Возгорание случилось 28 июня в 07:38 в двухквартирном жилом доме на улице Ситникова в Кунгуре. На место выехали 24 пожарных и 6 единиц техники.
Когда первые подразделения прибыли, горели кровля дома и пристрой. Спасатели локализовали пожар в 07:49, полностью ликвидировали в 08:00. Площадь возгорания составила 112 квадратных метров.
«Погибших и травмированных нет. Спасены 2 человека. Они выведены сотрудниками полиции через оконный и дверной проемы. Причины пожара устанавливается», — рассказали сайту perm.aif.ru в краевом МЧС.
Напомним, пожарный из Перми Артём Швецов выиграл международный турнир по кикбоксингу в Португалии.